دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى توخّي الحيطة والحذر، وفقاً لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة ابتداءً من غد (الجمعة) وحتى يوم الاثنين المقبل.

وبيّن تقرير المركز الوطني للأرصاد أنه من يوم الجمعة وحتى الأحد ستتأثر مناطق (عسير، وجازان، والباحة، ومكة المكرمة) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر يومي السبت والأحد مناطق (المدينة المنورة، وتبوك) بأمطار متوسطة في مجملها، ولا يستبعد أن يمتد تأثيرها بأمطار خفيفة لتشمل الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة (جدة، ورابغ)، كما يتوقع أيضا من يوم السبت إلى الاثنين هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق (الشرقية، والحدود الشمالية، وحائل، والجوف) بينما تكون الأمطار متوسطة في مجملها بنفس الفترة على أجزاء من مناطق (الرياض، والقصيم).

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخّي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على سلامتهم.