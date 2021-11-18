أعلنت وزارة الثقافة اليوم (الخميس) إصدار قرارات ابتعاث للدفعة الخامسة من طلبة وطالبات برنامج الابتعاث الثقافي، التي شملت 78 طالباً وطالبة سعوديين، توزعوا على 76 في مسار الحاصلين على قبول مسبق، و2 من الدارسين على حسابهم الخاص وتم إلحاقهم بالبعثة، وبلغت نسبة الطلاب بينهم 45% ونسبة الطالبات 55%، فيما جاءت نسبة الدارسين منهم لدرجة البكالوريوس 62% ونسبة 37% لدرجة الماجستير و1% لدرجة الدكتوراه.

وتنوعت تخصصات طلبة وطالبات الدفعة الخامسة بين فنون الطهي، وصناعة الأفلام، وفنون العمارة، والآداب واللغات واللغويات، والفنون البصرية، والمكتبات والمتاحف، وعلم الآثار، والتصميم والمسرح.

وتشمل الجهات التي سيدرسون فيها قائمة من المعاهد والجامعات العالمية المرموقة، من بينها: معهد الطهي بأمريكا، كلية بيركبيك (جامعة لندن)، مدرسة مانشستر للفنون المعمارية، جامعة أستراليا الوطنية، جامعة ولاية ميشيغان الأمريكية، كلية رويال هولواي (جامعة لندن)، وأكاديمية لوكوردن بلو، وكلية الملكة ماري (جامعة لندن).

وتأتي هذه الدفعة بعد إصدار وزارة الثقافة في وقتٍ سابق قرارات ابتعاث لأربع دفعات، تمثلت في صدور قرار بابتعاث 79 طالباً وطالبة للدفعة الأولى، و149 طالباً وطالبة في الدفعة الثانية، و54 طالباً وطالبة في الدفعة الثالثة، و77 طالباً وطالبة في الدفعة الرابعة، ليصبح مجموع قرارات الابتعاث الصادرة حتى الآن في الدفعات الخمس 437 طالباً وطالبة سيدرسون تخصصات فنية وثقافية في جامعات ومعاهد عالمية، ضمن برنامج الابتعاث الثقافي الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ المملكة، وتهدف الوزارة من خلاله إلى سد الاحتياج الذي يتطلّبه سوق العمل للكوادر والمواهب الوطنية المؤهلة في التخصصات الفنية والثقافية.