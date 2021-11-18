أصدرت حكومة جمهورية طاجيكستان قرارًا رسميًا ينص على إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرات الدخول إلى الجمهورية للإقامة لمدة 30 يومًا، اعتبارًا من 1 يناير 2022.

وأوضحت سفارة جمهورية طاجيسكتان لدى المملكة في بيان لها اليوم (الخميس)، أن القرار يأتي نظير ما تشهده العلاقات المتميزة بين البلدين، وحرص طاجيكستان على تعزيز وتنمية علاقات التعاون مع المملكة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، الأمر الذي يعد خطوة بارزة ومشهودة في مسار العلاقات الثنائية.

وبموجب هذه القرار فإنه يتسنى لأي مواطن سعودي أن يسافر إلى جمهورية طاجيكستان وأن يقيم فيها لمدة أقصاها 30 يومًا دون الحاجة إلى التأشيرة المسبقة.