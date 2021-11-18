نقلت مصادر لـ«عكاظ» عن وزارة العدل أنها تدرس وضع ضوابط تنظم الظهور الإعلامي للمحامين، عقب الظهور المثير للجدل من قبل بعضهم، الذين أدلوا بتصريحات غير منطقية ومثيرة للجدل بغرض تحقيق الكسب الإعلامي والشهرة.

ونقلت المصادر ان اعضاء بهيئة المحامين ابدوا استياءهم من بعض التصريحات التي تناقلتها منصات التواصل. وألمحت المصادر إلى أن العمل جار لتقنين وضبط الظهور الاعلامي، واقترح محامون وعدليون فرض عقوبات تأديبية على المخالفين قد تصل الى تعليق او شطب رخصة المحاماة.

وقال لـ«عكاظ» عضو هيئة المحامين السعوديين المحامي نبيل قملو إن الوسط القانوني يتطلع من وزارة العدل متابعة ما يثار من تصريحات جدلية او تخالف النظام وتتولى فرض تنظيم يحمي المجتمع من اي تصريحات قد تكون مثيرة، تصدر من محامين أو مدعي مهنة المحاماة أو متطفلين عليها، مشددا على أن دور المحامي تثقيف وتوعية المجتمع وليس إثارة الرأي العام ونشر معلومات مغلوطة.

وأضاف قملو: نتطلع ان تتم متابعة وزارة العدل مع هيئة المحامين وملاحقة من يثير الجدل القانوني غير الصحيح دون أن يجرم، بدون أي نصوص نظامية صادرة من الدولة وذلك من اجل إثارة الرأي العام.



وتابع : العجيب من المحامين حديثي التخرج تجريمهم بعض الافعال التي لم ينص عليها أي نظام، وهنا يقوم بدور المشرع بوضع العقوبات والتجريم، ما بؤذي عامة الناس الذين لا يفقهون بالانظمة والقانون بدل توعيتهم