أطلق أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط الخطة السنوية الاستباقية للأمانة والبلديات لاستقبال موسم الأمطار، وخصصت الأمانة والبلديات كوادر بشرية، وتجهيزات لوجستية، ومهندسين، وفنيين ومشرفين وعمالة مؤهلة، والمعدات والآليات اللازمة والتجهيزات اللوجستية كالبلدوزرات والشيولات والقلابات والرافعات والبوبكات والوايتات والصهاريج والمضخات وأجهزة الاتصال، لافتاً إلى أن الفرق تعمل بطاقة 120 إنسانا، و200 آلية، لمباشرة الطوارئ والتدخل السريع والفرق الميدانية تعمل على مدار الساعة وفق خطط عمل تمكّن من تأدية المهام على أكمل وجه.

وأوضح السواط أن الفرق الميدانية تناوب على مدار الساعة استعداداً لمواجهة الحالة المطرية المُتوقعة، وتأهباً لفصل الشتاء، وتتفاعل بالاستجابة العاجلة للتنبيهات والتحذيرات الواردة إلى غرفة العمليات بالأمانة من المركز الوطني للأرصاد والدفاع المدني.

وأكد السواط تنظيف وتهيئة شبكات وقنوات ومجاري السيول والتصريف السطحي، والتأكد من جاهزيتها في تجريب استباقي، ومراقبة ومتابعة المواقع والنقاط الحرجة، ونزح وشفط تجمعات المياه في الطرق الرئيسية والفرعية والميادين والساحات وتصريفها، وإزالة مخلفات وعوالق الأتربة والأشجار المتساقطة والانهيارات الجبلية والصخرية والعمل على تنظيف وفتح الشوارع والطرقات وضمان انسيابية الحركة المرورية، وإعادة ربط القرى والهجر بالطرق الموصلة إليها، ومعالجة انقطاعات كهرباء الإنارة العمومية في الشوارع والحدائق والمتنزهات، ورش مواقع المستنقعات بالمبيدات وتنفيذ أعمال الإصحاح البيئي في تلك المواقع، وأشاد السواط بتعاون الجهات المختلفة مع الأمانة وبلديات المنطقة من خلال منظومة عمل جماعي تكاملي في موسم الأمطار لتحقيق الأهداف المشتركة وإنجاح الخطة.