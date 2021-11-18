ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض أكثر من 200 ألف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة في مستودع بالرياض، وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة بوزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.

وجاءت الحملة بمتابعة من أمير منطقة الرياض بالنيابة الذي شدد على أهمية ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.