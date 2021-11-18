نفذت الفرق الرقابية المشتركة لمكافحة التستر التجاري بفرع وزارة التجارة في منطقة المدينة المنورة، اليوم، جولات تفتيشية على الأسواق والمراكز التجارية والأنشطة التي يزيد فيها الاشتباه بمخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، وذلك ضمن جولات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.

وتأتي هذه الحملة التي يُشارك فيها العديد من الجهات الممثلة في وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وزارة الداخلية، بهدف الرقابة والمتابعة لمخالفي نظام التستر التي لا تقتصر فقط على الأنشطة التجارية بل تشمل الأنشطة الاستثمارية والخدمية والمهنية والصناعية والزراعية وغيرها.

ودعا فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة مخالفي نظام مكافحة التستر بالمبادرة والاستفادة من الفترة التصحيحية التي تستمر حتى الخامس عشر من شهر رجب للسنة الهجرية الحالية، كما دعا عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر تطبيق بلاغ تجاري أو على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت.