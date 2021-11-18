تفقد مدير تعليم محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي، سير الاختبارات في عدد من مدارس المحافظة التعليمية وذلك مع انطلاقة الاختبارات النهائية «الحضورية» للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وشملت الزيارة ثانوية الأمير سلطان، ومجمع الحباب بن المنذر بسراة عبيدة، في إطار البرنامج الإشرافي لقيادات التعليم لمتابعة سير الاختبارات النهائية.

وقال العلكمي إن العودة الحضورية لمقاعد الدراسة، ولاسيما «الاختبارات النهائية»، لها تأثير إيجابي على الناتج النهائي لمستوى الطلاب والطالبات، وذلك بفضل جهود الدولة في توفير لقاحات كورونا، وجعل الأولوية لمنسوبي التعليم، قبل انطلاق الدراسة بوقت كافٍ، لتحقيق البيئة الآمنة صحياً لمرتادي المدارس، وهذه النجاحات التعليمية، لم تحقق إلا نتيجة لما يحظى به التعليم من دعم سخي من قبل خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، إيماناً منهما بأن التعليم محور رئيس للنهوض بالبلدان وإحداث التنمية الشاملة المستدامة.

وأكد مدير تعليم سراة عبيدة، أن الاختبارات تسير في الاتجاه الصحيح والمخطط له في ظل توجيهات وزارة التعليم، كما أن الحضور لقاعات الاختبارات كان ملفتاً وبشغف من أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، حيث أبدوا ارتياحهم بالعودة إلى أروقة المدارس في أجواء تربوية، ووفق إجراءات احترازية وصحية آمنة.

واطلع العلكمي على سجلات الرصد من «مخرجات نور» للمواد الشفهية التي تم اختبارها مسبقاً، وكذلك أعمال لجنة الكنترول، مؤكداً أهمية رصد الدرجات في نظام نور أولاً بأول.