استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، المشرف العام على فرع الجمعية التاريخية السعودية بالمنطقة الدكتور فهد بن عتيق المالكي، يرافقه مسؤولو الجمعية.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى شرح عن أعمال الجمعية التاريخية السعودية بالمنطقة وبرامجها الرامية إلى العناية بتاريخ المنطقة دراسةً وتوثيقاً وتحقيقاً، عبر عقد المؤتمرات العلمية والمشاركة فيها، وتجسير العلاقة بين المهتمين بالدراسات التاريخية والحضارية والعناية بتطبيق المنهجية العلمية في الكتابات التاريخية، وكذلك تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية وتقديم المشورة العلمية وتنفيذ الدراسات اللازمة، وتمكين المهتمين بمجالات الجمعية من الإسهام في حركة التقدم العلمي في المجالات التاريخية.