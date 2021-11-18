تمكنت الفرق الرقابية في بلدية مدينة سلطان من ضبط مطعم يقوم بتجهيز المواد الغذائية في سكن للعمالة بأبها، حيث تقوم بتخزين، وتحضير المواد الغذائية بطريقة عشوائية، وسط افتقار الموقع لأدنى الاشتراطات الصحية، والأنظمة البلدية مع تدني مستوى النظافة، ومخالفة شروط التخزين، وتم إغلاق الموقع والمطعم، ومصادرة، وإتلاف جميع محتوياته.

وأوضح رئيس بلدية مدينة سلطان المهندس حسن محمد، أنه وفور مداهمة الموقع اتضح بأنه يُستخدم سكنا للعمالة، مبيناً أنه تم تطبيق لائحة الغرامات، والجزاءات عن المخالفات التي ضُبطت من قبل البلدية حسب النظام.

وأفاد بأنه تمت مصادرة الكميات الموجودة من المواد الغذائية، وإتلافها، والتي بلغت 473 كيلوغراما، إضافة إلى أدوات ومواد أخرى كانت تُستخدم لتجهيز المواد الغذائية، وجميعها غير صالحة للاستخدام.

وأكد أن البلدية تكثف نشاطها الرقابي لضمان السلامة الغذائية للمستهلكين، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على الصحة العامة.