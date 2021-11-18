تمكن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفرالباطن، وبالتعاون مع الجهات الأمنية، من إلقاء القبض على عدد من السيارات المخالفة لنظام قرار منع الاحتطاب المحلي وبيعه وفقاً لنظام البيئة.

وكشف مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة بحفرالباطن المهندس عبد العزيز اليوسف، أن وزن المضبوطات يقدر بطنّين، مؤكداً أن إدارته لن تتهاون في تطبيق العقوبات في حق المعتدين على أشجار المراعي والمتنزهات أو مخالفي قرار منع بيع الحطب المحلي وفق نظام البيئة.

وأوضح أن المكتب مستمر في جولاته الميدانية لمتابعة تنفيذ قرار بيع الحطب والفحم المحلي، إضافة إلى استمرار عمل الفرق الجولات اليومية لمراقبة المراعي لمنع التعدي على الأشجار والشجيرات حفاظاً على البيئة والغطاء النباتي فيها.