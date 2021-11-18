أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، إطلاق المرحلة الثالثة للبرنامج التدريبي لتعليم اللغة الإنجليزية من خلال المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني «دروب»، على أن ينتهي التسجيل باكتمال الأعداد المحددة للمتقدمين والمتقدمات للبرنامج.

وأهاب «هدف» بموظفي وموظفات القطاع الخاص والباحثين والباحثات عن عمل، إلى المبادرة بالتسجيل والاستفادة من البرنامج في تطوير المهارات والقدرات المعرفية والمهنية في مجال اللغة الإنجليزية، وذلك من خلال الدخول على الرابط: https://doroob.sa/ar/en-program/en-program-index.

ويأتي طرح البرنامج التدريبي امتداداً للمراحل السابقة للبرنامج، إضافة إلى تلبية احتياج منشآت القطاع الخاص من الكوادر البشرية التي تمتلك مهارات مناسبة في اللغة الإنجليزية، وذلك ضمن مبادرات الدعم الحكومية لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أعمالها.

ويهدف البرنامج لتطوير مهارات الباحثين عن عمل وموظفي القطاع الخاص في اللغة الإنجليزية، من خلال تقديم تدريب نوعي لكل مرشح ومرشحة، لتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل وزيادة الأداء والإنتاجية وتحقيق الاستقرار الوظيفي.

ويشترط البرنامج، أن يكون المتدرب سعودياً واجتاز ثلاث دورات تدريبية في «دروب» خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً ولا يزيد على 40 عاماً.

ويدعم برنامج التدريب الإلكتروني «دروب» https://doroob.sa، الذي يأتي ضمن حزمة برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية، تأهيل وتطوير مهارات الباحثين عن العمل وموظفي القطاع الخاص الراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعياً لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.

ويقدم برنامج «دروب»، برامج تدريبية إلكترونية، وينتهي بحصول المتدرب على شهادات إتمام البرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته، كما يتمتع البرنامج بعقد شراكات إستراتيجية مع العديد من الجهات.