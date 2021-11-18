أعلنت وزارة الحج والعمرة، الفئة العمرية المسموح لها بإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الحرم المكي للقادمين من خارج السعودية، كاشفة أن أعمار القادمين من الخارج يجب أن تكون بين 18 عاما و50 عاما.

وأفادت بأنه في حال الرغبة باستخراج تأشيرة عمرة من خارج السعودية، فيمكن التواصل مع إحدى وكالات السفر الرسمية في موطن المستفيد المتعاقدة مع إحدى شركات العمره السعودية، وقبل السفر يجب استكمال جرعات اللقاح المعتمدة وتقديم شهادة إثبات رسمية للتمكن من إصدار التأشيرة الإلكترونية من خلال منصة وزارة الخارجية السعودية.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أطلقت أخيراً خدمة إصدار التصاريح للقادمين من خارج السعودية عبر تطبيقي «اعتمرنا» و«توكلنا»، وذلك تسهيلاً لضيوف الرحمن، إذ تتيح الخدمة للقادمين من خارج السعودية إصدار تصاريح العمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي بعد التسجيل في منصة «قدوم» والوصول إلى السعودية، داعية إلى تحميل التطبيقين أو تحديثهما عبر المتاجر الإلكترونية للاستفادة من الخدمات المقدمة.

ولمعتمري الداخل، شددت على أن الدخول للحرم يتم بموجب التصاريح الفعالة للعمرة أو الصلوات، ولا يسمح بالدخول لمن لا يملك تصريحا فعالا، كما أنه لا يمكن اصطحاب الأطفال داخل الحرم المكي، ولا يسمح لهم بالصلاة في ساحات المسجد الحرام، أما الفئة العمرية من 12 عاما فأعلى فيمكنهم إصدار تصاريح العمرة مع اشتراط استكمال التحصين بجرعتين.