بعد ساعات من إعلان مركز «جمعية البر الأهلية بالرس للتدريب» بدء التسجيل في دورة مهارات اختيار الزوجة الثانية المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب، تم إيقاف الدورة وحذف الإعلان الخاص بها عبر حساب الجمعية في «تويتر». وتواصلت «عكاظ» مع الجمعية للسؤال عن حقيقة الأمر وملابساته فأكد مسؤول بالجمعية إيقاف الدورة وإبلاغ كافة المسجلين والاستعاضة عنها بدورات أخرى بديلة.وكانت الدورة واجهت عواصف من النقد وتحالفا مضادا من رجال ونساء ضد محور الندوة وأهدافها.وقال مسؤول في الجمعية: «تم حذف كافة التغريدات الخاصة بالدورة من حساب الجمعية والإعلان المصور لها».وكشف مصدر لـ«عكاظ» أن هناك توجيهاً سيصدر خلال الأيام القادمة لكافة الجمعيات الخيرية التي تمتلك مراكز تدريب خاصة غير ربحية بعدم الإعلان عن دورات إلا بعد اعتمادها من الجهات ذات العلاقة بهدف إيقاف «فوضوية الدورات غير الهادفة». وكان مغردون في تويتر أنشأوا هاشتاق الزوجة الثانية تداول من خلالها أكثر من 100 مغرد صيغة الإعلان عن الدورة التي تستهدف التفكير بجدية في تعدد الزوجات، وانتقدوا الجمعية ومركز التدريب.وكانت جمعية البر الأهلية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني بالرس، أعلنت عن إقامة دورة مهارات اختيار الزوجة الثانية، وحددت محورها للراغبين في التعدد تحت عنوان «إن كنت تخشى الصعوبات والمشاكل الكبيرة التي تراها عصفت بأزواج حولك».. لكن الذي حدث أن العواصف هبت على الدورة من كل صوب فاضطرت للتراجع والاعتذار.