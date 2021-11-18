شهد رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي، اليوم، لقاء الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد الماجد، بمنسوبي ومنسوبات جامعة الملك خالد، وطلاب المنح الدوليين، وذلك ضمن برنامج «زيارة عالم»، الذي تنظّمه الجامعة ممثلة في وحدة التوعية الفكرية، بالشراكة مع الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء.

وتناول الماجد خلال اللقاء مع منسوبي وطلاب الجامعة عدة محاور كان من أبرزها، التأكيد على أهمية التمسك بالعقيدة الصافية، والتدريب على سعة العقل، وسعة التفكير بالمشورة والتأمل، ودراسة التجارب السابقة والمماثلة، ومراعاة الفروقات والاختلافات الفقهية بين المجتمعات المسلمة، والموازنة بين المصالح والمفاسد لطالب العلم في مجال بحثه أو المسائل الدعوية.

وأشار الماجد إلى أن المملكة ومنذ قيامها وتأسيسها كانت ركيزتها الأساسية صفاء العقيدة على منهج سلف هذه الأمة، فلا شرك فيها ولا بدعيات، ولذلك تحقق لها الازدهار والوحدة، ولم الشمل والقوة والمنعة، والحفظ من الكثير من المكاره التي تعرضت لها كثير من البلدان الأخرى، بفضل الله ثم بفضل تمسكها بالعقيدة العظيمة ثم بفضل قيادتها الحكيمة.