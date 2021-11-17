دارت كاميرا المخرج خالد جمال لتصوير احداث مسلسل «عند شارع 9» في جزئه الثاني من إنتاج شركة أبيز برودكشنز التي ترأس مجلس إدارتها الشيخة أبرار خالد الجابر العلي، ويتكون من 8 حلقات من تأليف الكاتب محمد الكندري وبطولة نخبة كبيرة من النجوم بينهم علي جمعة واسمهان توفيق وسلمى سالم وروان العلي وابرار وشيخة جمعة ودلال العدل وغيرهم من الممثلين.

والمسلسل دراما بوليسية تطرح موضوعات اجتماعية عدة في قالب بوليسي لا يخلو من الاكشن والتشويق والاثارة، ويحاكي العمل العديد من القضايا ولعل ما يميز الموسم الثاني من المسلسل انه يتطرق لماضي الشخصيات الرئيسية متجاوزا بذلك ظهورها في الموسم الأول.

وفي هذا السياق يقول الكاتب محمد الكندري «عند شارع 9» بنسخته الثانية تكملة جزئية للموسم الأول ويحمل العمل اسما فرعيا «الداخل مفقود والخارج مولود» والمسلسل يطرح العديد من الموضوعات الجديدة التي تختلف تماما عما طرحناه في الجزء الأول مع ثبات الشخصيات الرئيسية وهي منزل عائلة فارس ومنزل عائلة عدنان.

وشدد الكندري على ان ثمة العديد من الخطوط الدرامية التي تمت اضافتها على الجزء الثاني مؤكدا ان من يتابع النسخة الأولى من المسلسل سوف يستفزه الحدث الدرامي لمشاهدة النسخة الجديدة.

من جانبه ثمن الفنان علي جمعة مشاركته في الجزء الثاني من «عند شارع 9» وقال: عندما عرض علي الكاتب محمد الكندري العمل اكدت له ان الحدث الدرامي يستوعب طرحه في مسلسل 30 حلقة واعتقد اننا امام عمل يستوعب طرحه في العديد من الأجزاء، متوجها بالشكر الى الشركة المنتجة وللشيخة ابرار الخالد على احترافيتهم في التعامل. وأضاف: نحن بصدد شخصية فارس وسوف نتابع في الجزء الجديد كيف تزدهر تجارته مع استمرار شغفه وحبه في تجديد علاقاته الزوجية ولكنه يظل أيضا الاب الحنون الحريص على منزله.

اما الفنانة سلمى سالم التي تلعب دور سناء فقالت: يتضح بمرور الاحداث ان سناء هي السبب الرئيسي في كل ما يحدث من مصائب وهي من تجند عدنان وخالد للقضاء على فارس، معربة عن سعادتها لاستمرار تجربتها بمعية نخبة كبيرة من النجوم.

في حين يطل الفنان أسامة المزيعل بشخصيته التي عرف بها من الجزء الأول (عدنان) ويقول: بعد هروب عدنان من السجن سوف يسعى للانتقام واترك لكم مساحة من التوقع والتخيل ومحاولة معرفة ما سوف تسفر عنه الاحداث.

اما الفنانة روان العلي فأعربت عن سعادتها بالمشاركة في الجزء الثاني مؤكدة أهمية الاعمال الموسمية وقالت: اجسد دور علياء التي تصبح في الجزء الثاني معيدة بعثة في كلية الطب ونتابع من خلال سير الاحداث ان علياء لا يشغلها سوى مستقبلها.

اما المخرج خالد جمال فعبر عن سعادته بخوض تجربة درامية مختلفة تقع احداثها في 8 حلقات وثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة المنتجة للخروج بالعمل في افضل صورة، مشيدا بالروح الجميلة بين فريق العمل ككل.