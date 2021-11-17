أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد المقدشي أن القيادة العسكرية تولي اهتماما كبيرا لجهود وبرامج التدريب والتأهيل والاعداد القتالي والمعنوي لمنتسبي القوات المسلحة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مؤسسة عسكرية وطنية يكون ولاؤها وانتماؤها للوطن ولمبادئ واهداف الثورة والجمهورية وأن مؤسسة الوطن الدفاعية ستظل الضامن الحقيقي لأمن الوطن واستقراره ومستقبله.

وأبان وزير الدفاع خلال حضوره استعراضا قتاليا وحفلا بمناسبة تخرج الدفعة الـ47 من وحدة القناصة بمأرب، أن أبطال الجيش والمقاومة يتعاملون باحترافية وكفاءة قتالية عالية مع كل محاولات مليشيا الحوثي الإيرانية التي رمت بقواتها وعتادها وخبراتها والتقنيات والاسلحة التي تتلقاها من رأس الشر في طهران نحو مأرب والجوف، ويتم استنزافها وتفكيك قدراتها، ولن تستطيع تحقيق أهدافها العدائية وطموحاتها التوسعية، مضيفا أن «الاندفاعة الانتحارية لإيران ومليشياتها ستكون الأخيرة وان مخططات الأعداء تبوء بالهزيمة والعار أمام بسالة الرجال، وأوراقهم تتساقط وأوهامهم تتحطم في مختلف جبهات القتال على امتداد مسرح العمليات لكامل الجغرافيا اليمنية».

وهنأ الفريق المقدشي المشاركين بمناسبة تخرجهم واكتسابهم معارف وفنون قتالية تؤهلهم للانضمام إلى صفوف المعركة للمشاركة في مواجهة المشروع الايراني ومليشياته الحوثية والجماعات الارهابية.

ونقل للقادة والضباط والصف والجنود تحايا القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح، شاكرا لادارة المركز والمدربين على جهودهم المبذولة في مجال التدريب والتأهيل لمنتسبي القوات المسلحة، معتبرا أن هذه الكوكبة ستكون رافدا نوعيا للقوات المسلحة وستلتحق بالابطال المقاتلين في جبهات النضال والفداء.

وقال المقدشي إن الوطن أغلى من كل المصالح والحسابات، واللحظة الحرجة التي يمر بها اليمن تستدعي من الجميع رص الصف والوقوف الجاد لاستعادة دولته واستقراره وسيادته، وأن يصطف الأحرار في خندق واحد مع كل رفاق السلاح وكل رصاصة وصوت يقف ضد الخطر الوجودي ويقاتل ضد العدو الحوثي الايراني.

وأضاف «معنويات الابطال عالية وعقيدتهم ثابتة وصفوفهم متماسكة، وثقتنا اليوم أكثر من اي وقت مضى بأن النصر حليف اليمن وجمهوريته ومشروعه الحضاري، والتاريخ يكتبه المقاتلون على الأرض، والتحولات العظيمة تصنعها سواعد الرجال واخلاصهم وصدق ولائهم ونبل أهدافهم».

ونوه وزير الدفاع بالدعم الذي يقدمه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية للشعب اليمني وقواته المسلحة، والاسناد الجوي الفاعل للعمليات القتالية الميدانية، والوقفة العروبية ضد التهديدات الايرانية للامن القومي والمصالح العالمية والملاحة البحرية الدولية.