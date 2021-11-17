في انجاز عالمي بارز يحسب لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، اختيرت كل من شركة «ناتوفيا» وشركة «إدامة»، من شركات التقنية الزراعية الناشئة في كاوست، ضمن قائمة الفائزين العشرة في مسابقة تحدي الغذاء في الفضاء العميق التي تنظمها وكالة ناسا الأمريكية.ويعد التكريم المشترك من قبل ناسا ووكالة الفضاء الكندية (CSA) بمثابة اعتراف بتميز «ناتوفيا» و«إدامة» في طرح حلول مبتكرة وتطوير تقنيات جديدة لإنتاج الغذاء في الفضاء. وسيتم بث برنامج يسلط الضوء على هذا التحدي على تلفزيون ناسا مع تفاصيل حول الحلول الفائزة والخطوة القادمة للشركات المتنافسة.ويحظى مجال تكنولوجيا الفضاء في الوقت الحالي باهتمام بارز وتطور كبير في جميع أنحاء العالم، إذ يبحث المبتكرون عن طرق لتوسيع الوجود البشري خارج كوكب الأرض وإدارة الموارد الاساسية في الفضاء. ونظرًا لأن رواد الفضاء يحتاجون إلى نظام غذائي صحي خلال رحلاتهم المكوكية، تحاول ناسا عبر تنظيمها هذه المسابقة فتح المجال أمام الشركات العالمية الرائدة لتطوير تقنيات جديدة لإنتاج أغذية صحية ولذيذة للرحلات الفضائية الطويلة تتطلب الحد الأدنى من الموارد وتنتج نفايات محدودة.ومن مقرهما في مجمع الأبحاث والتقنية في كاوست، تضافرت جهود وخبرات «ناتوفيا» و«إدامة» كشريكين في المسابقة، لطرح حلول مبتكرة لمواجهة تحدي ناسا، حيث يجمع الحل المشترك لهذا الثنائي المتميز بين تقنيات الزراعة المائية (دون تربة) الذاتية المتقدمة وأنظمة زراعة الطحالب الكبيرة وأنظمة التسميد، التي يتم دمجها في نظام بيئي لإنتاج الغذاء سهل الاستخدام وبتكلفة صيانة منخفضة ويعمل ضمن حلقة تكرارية مغلقة. وتتمحور الفكرة الأساسية لهذا النظام على استعادة الموارد من النفايات وإعادة استخدامها بكفاءة لزيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على المدخلات الخارجية. ويمكن أن يوفر هذا النظام قائمة طعام متنوعة ومغذية تضم كلاً من الفواكه والخضروات والمكملات الغذائية المصنعة من الطحالب.وقال نائب الرئيس للابتكار في كاوست الدكتور كيفن كولين: يسعدنا مشاهدة هذا التعاون المثمر بين «ناتوفيا» و«إدامة»، ما يعكس جودة وتقدم بيئة ريادة الأعمال التي تؤسس لها كاوست في المملكة العربية السعودية لتسخير العلوم والتقنية لمعالجة المشكلات ذات الصلة بالعالم أسره.وعبّر مؤسس «ناتوفيا» غريغوري لو، عن سعادته الكبيرة بالتكريم، وقال: هذه الجائزة من وكالة ناسا هي اعتراف كبير بجودة ابتكارات «ناتوفيا»، وأنا على يقين أنه بشراكتنا الناجحة مع «إدامة»والتقنيات المتطورة في «كاوست»، سنتمكن من معالجة تحديات العديد من الصناعات. وفي حال تمكنا من زراعة النباتات في الفضاء، سنتمكن من زراعتها في أي مكان: في المنزل أو المكتب أو المطعم.من جانبه اكد، مدير التقنية التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «إدامة» للحلول العضوية ميتشل مورتون أن «اختيار وكالة ناسا لشركتنا شرف عظيم وتشجيع كبير لنا للمضي قدماً في عملية تطوير حلولنا المبتكرة».