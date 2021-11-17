أدى تعطل برنامج فورمز بسبب ضغط الدخول عليه إلى إحداث ربكة لدى طلاب المرحلة الابتدائية، والذين انطلقت اختباراتهم اليوم عصرا.

وتعرضت سيرفرات البرنامج (بحسب الكثير من أولياء أمور) إلى تعطل وتوقف عن العمل الأمر الذي لم يمكنهم من دخول الاختبارات المقررة لأبنائهم، في حين تمكن أولئك الذين كانت اختباراتهم عن طريق منصة مدرستي مباشرة من أدائها بسهولة ودون أي مشاكل تقنية.

ومازال كثير من الطلاب حتى وقت إعداد هذا الخبر يعانون من مشاكل في الاتصال بسيرفرات البرنامج، إذ أبدى كثير من الطلاب وأولياء الأمور أبدوا استغرابهم من عدم توحيد طريقة الاختبارات لتكون جميعها على منصة مدرستي، وهي التي أثبتت نجاحها مع انطلاقة اختبارات الابتدائية عن بعد.