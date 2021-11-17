أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، تحقيق رفع المنجزات وخفض مدد الفصل القضائية، مشيراً إلى أن متوسط مدة الفصل وصل في عموم محاكم الديوان إلى 198 يوماً، مقارنة بـ427 يوماً في سنة الأساس.

وتحدث في محاضرة ألقاها بجامعة الملك عبدالعزيز اليوم (الأربعاء)، بعنوان «ديوان المظالم سيرة وعطاء» عن مراحل نشأة القضاء الإداري في السعودية، ومنجزات ديوان المظالم الإدارية المرتبطة بالهيكل التنظيمي، والخطة الإستراتيجية، وإجراءات العمل، والتحول التقني والإداري، إضافة للتعاون المحلي والدولي، والمنجز في تنمية رأس المال البشري من خلال التعيينات وتقديم البرامج التدريبية والمتنوعة.

وتطرق إلى التحول القضائي التقني بعد إطلاق منصة رقمية يتم العمل فيها في الدعوى منذ تقديمها إلى أرشفتها بشكل إلكتروني ورقمي بالكامل دون الحاجة لمراجعة المحكمة، إلى جانب التطرق للمنجز في نشر الوعي القضائي والقانوني وفي شأن المحاكم من بناء وافتتاح محاكم إدارية في المحافظات.