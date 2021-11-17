أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء) تسجيل 42 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 39 حالة، ووفاة حالتين.
ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 549,339 حالة، وبلغت الحالات الحرجة 47 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 538,412 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8820 حالة وفاة.
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