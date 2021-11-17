أطلقت صحة جدة، يوم الأحد الماضي، فعاليات اليوم العالمي للسكر 2021م تحت شعار اعرف أرقامك، الذي يأتي في الـ14 من شهر نوفمبر من كل عام بهدف التفاعل مع المجتمع بمختلف شرائحه وفئاته والتعريف بمخاطر مرض السكري وكيفية الوقاية منه للأصحاء وكيفية تجنب المرضى للإصابة بأحد مضاعفاته.

وأوضحت مديرة إدارة التوعية الصحية بصحة جدة الدكتورة أميره بنت حسن بادخن أن اعرف أرقامك هي مبادرة صحية وتُعد أحد مشاريع وزارة الصحة الطموحة التي تهدف إلى الوصول لـ 15 مليون من سكان المملكة؛ وذلك لتعزيز الوقاية من مرض السكري، وكذلك الأمراض المزمنة الأخرى، ونشر الوعي بأهمية الكشف المبكر عن طريق معرفة ومتابعة أهم المؤشرات الحيوية مثل قياس معدل السكر وقياس معدل ضغط الدم وكتلة الجسم، وتتطلع المبادرة إلى المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مجتمع حيوي وزيادة في متوسط العمر من 74 إلى 80 سنة.

وبينت بادخن أن مبادرة اعرف أرقامك تأتي ضمن الحملة الوطنية التي تنظمها وزارة الصحة على مستوى كافة مناطق المملكة، لمواجهة الأمراض المزمنة، كما أنها تساعد في تشخيص المستفيد وكذلك تساعده في التحكم بالأمراض، من خلال القيام بفحص السكري، وقياس كتلة الجسم، وضغط الدم وأخيراً قياس محيط الخصر.