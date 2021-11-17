تسلم الأمين العام المنتخب لمنظمة التعاون الإسلامي السفير حسين إبراهيم طه (من جمهورية تشاد) اليوم (الأربعاء) مهمات عمله، في مقر الأمانة العامة في جدة.

وكان السفير حسن طه تم انتخابه في نوفمبر 2020 خلال الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت في نيامي عاصمة جمهورية النيجر، بوصفه ممثلاً للمجموعة الأفريقية، وذلك وفقاً للتوزيع الجغرافي لدورية الأمانة العامة للمنظمة، حيث جرى انتخابه أميناً عاماً جديداً لمنصب الأمين العام لفترة ولاية خمس سنوات تبدأ من نوفمبر 2021.

والسفير حسين طه دبلوماسي تشادي سبق أن تقلد عدداً من المناصب في بلاده، من بينها وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي، ووزير (مساعد نائب أمين عام رئاسة الجمهورية)، ومستشار الدبلوماسية برئاسة الجمهورية، وسفير فوق العادة لجمهورية تشاد، ووزير مفوض وسفير فوق العادة لجمهورية تشاد لدى فرنسا وإسبانيا والبرتغال واليونان والفاتيكان.

كما شغل منصب مستشار أول لسفارة جمهورية تشاد لدى السعودية، وحصل الأمين العام الجديد لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي يتحدث اللغات الفرنسية والعربية والإنجليزية، على وسام تشاد الوطني (فارس)، وضابط فيلق الشرف (فرنسا)، وسفير فخري.