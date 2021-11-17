صدر قرار وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتكليف ماجد بن عبدالرحمن القعير مديراً عاماً للإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك.

وأعرب القعير عن شكره وتقديره لوزير التعليم على ثقته الكريمة، مؤكداً استمرار العمل مع زملائه منسوبي التعليم في المنطقة، لتحقيق أهداف ومستهدفات الوزارة وفق خططها التطويرية بما يسهم في تحقق رؤية السعودية 2030.

كما رفع مدير عام تعليم تبوك شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على دعمه ورعايته للتعليم في المنطقة، داعياً الله التوفيق والسداد لبذل المزيد من الجهود في خدمة الدين والوطن.