صرح المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية للنشاطات الإجرامية لتهريب وترويج المخدرات، أسفرت عن القبض على (9) أشخاص، 7 مواطنين واثنان مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بمنطقتي جازان وعسير، بحوزتهم 391 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر.

وقال: جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.





