كميات الحشيش المخدر التي تم ضبطها (مكافحة المخدرات)
كميات الحشيش المخدر التي تم ضبطها (مكافحة المخدرات)
صرح المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية للنشاطات الإجرامية لتهريب وترويج المخدرات، أسفرت عن القبض على (9) أشخاص، 7 مواطنين واثنان مخالفان لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بمنطقتي جازان وعسير، بحوزتهم 391 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر.
وقال: جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
#فيديو | إحباط محاولات ترويج 391 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر بمنطقتي #جازان و #عسير.. والقبض على مروجيها وعددهم 9 أشخاص#عكاظ #عاجلhttps://t.co/6fSClpWUX7 https://t.co/GTEGxyGrs6 pic.twitter.com/X4Bl6UaAwr— عكاظ (@OKAZ_online) November 17, 2021