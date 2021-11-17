أثنى أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على تطوير القطاع الصحي في المملكة، باعتباره أولوية وطن، مؤكداً خلال تدشين مؤتمر الباحة الإقليمي للأشعة التداخلية، الذي تنظمه المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري، بحضور وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ووكيل إمارة المنطقة عبدالمنعم ياسين الشهري ومديري الإدارات الحكومية وعدد من المختصين والمهتمين، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على توفير سبل التقدم في جميع المجالات للمواطن والمقيم في هذه البلاد الغالية ومنها المجال الصحي، مثمناً إسهام النخبة الطبية والفنية المتحدثين في المؤتمر، مشيداً بأهمية الحدث، لإبراز النجاحات التي تحققت، ودور التقدم الطبي في علاج المرضى بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة، وأسدى الشكر للشؤون الصحية بالمنطقة لاهتمامها بالمناشط التدريبية لما لها من دور في تطوير أداء عمل الكوادر الطبية في التعامل مع أحدث الأجهزة التي وفرتها وزارة الصحة في مجال الأشعة ولوازم التطبيب في الجوانب الصحية المختلفة مواكبة ما وصلت إليه منشآتنا الصحية في المملكة من تجهيز وتطوير وفق أحدث المستويات العالمية، لافتاً إلى ما حققه الوطن الغالي من إنجازات نوعية متفوقة على مستوى دول العالم في مكافحة جائحة كورونا والحد منها، مبدياً سعادته بتثمين العالم للجهود التي اتخذت ما يعد دليل نجاح العمل التكاملي، وعدّ ما شهدته الخدمات الطبية من نهضة كبيرة على مستوى العالم امتداداً لنجاحات مسيرة دولتنا وفقاً للرؤية الطموحة 2030 بمتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتطلّع الأمير حسام للخروج بتوصيات هادفة، تُعزز تطوير الأداء الصحي بمملكتنا الغالية بما يخدم المواطن والمقيم.

وعبّر رئيس المؤتمر مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور سمير الشهراني عن امتنانه لجهود الدولة في رفع كفاءة منسوبي القطاعات الصحية، وحرص وزارة الصحة على تنظيم فعاليات وأنشطة تهدف إلى التعريف بقسم الأشعة ونشأتها وأنواع أجهزة الأشعة وأجهزة التنظير، إضافة إلى تقديم معلومات تثقيفية وتوعوية حول الأشعة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى المجتمع عن الأشعة والتصوير الطبي. مؤكدا أن صحة الباحة تعمل على أن يكون الجانب التدريبي طريقنا للاحتفال بهذه المناسبة من خلال المؤتمر العلمي المستهدف أكثر من 150 متدرباً من المنطقة الجنوبية والمنطقة الغربية في المملكة من ذوي الاختصاص تكاملاً لأدوار منظومة وزارة الصحة. موضحاً أن المؤتمر يتضمن 6 جلسات علمية تستعرض آخر التطورات التي شهدها العالم في هذا المجال، إضافةً إلى معرض مصاحب للمناسبة يضم أحدث الأجهزة في هذا المجال وما يتوفر في المنشآت الصحية في المنطقة من أجهزة متقدمة لمختلف أنواع الأشعة، مؤكداً أن صحة الباحة، واكبت ما تشهده المملكة في هذا العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ما يضعنا في مصاف الدول العظمى في جميع مجالات الحياة في مقدمتها المجال الصحي، إذ استقبلت أقسام الأشعة التداخلية منذ 3 أعوام تقريباً ما يقارب 1500 حالة مرضية، تعاني أمراض شرايين القلب دون تدخل جراحي وعلاج أمراض الأورام والأمراض العصبية وأمراض النساء مثل أورام الرحم، وغيرها من التدخلات الجراحية الدقيقة، منها 500 حالة خلال هذا العام 2021م.