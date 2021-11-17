استعاد موظفو صحة الطائف المشاركون في محاجر كورونا الأغنية الشهيرة للشاعر فائق عبدالجليل التي تغنى بها الفنان علي عبدالكريم «راح الشتاء وجانا شتاء وانا انتظاري لامتى».. يترقب الموظفون تنفيذ وعود مدير الشؤون الصحية في محافظة الطائف وتفعيل الخطة التحفيزية التي وجه بها للعاملين في مكافحة فايروس كورونا في المحاجر ومنحهم خطابات شكر؛ نظير جهودهم في العمل في الخطوط الأولى ومباشرة الحالات.وفي الوقت الذي أكد مدير الشؤون الصحية في محافظة الطائف في تعقيب على «عكاظ» بأن توزيع الشهادات سيتم خلال الأسابيع القادمة مضى على الوعود أكثر من خمسة أشهر دون أن تمنح الشهادات والاكتفاء بخطاب عام لكل من خدم في الجائحة دون أسماء. ووصف عدد من العاملين في المحاجر لـ«عكاظ» العمل في مكافحة فايروس كورونا بالواجب الوطني دون النظر في ما يمنح لهم من حوافز، وقالوا «هناك حوافز للموظفين اعتمدها مدير صحة الطائف بمنحهم خطابات شكر وتقدير وتكريم ومنحهم الأولوية في موسم الحج والأولوية في صرف البدلات وتقديم الخدمات والمساعدة لأسرهم، إلا أننا فوجئنا بأن الشهادات والأوسمة ذهبت للبعض وتجاوزت الآخرين».وكان مدير الصحة خرج بوعود في ٢٤ من ذي القعدة العام الماضي عن توزيع الشهادات على العاملين في المحاجر خلال الأسابيع القادمة ليفاجأ الجميع بخطابات شكر عامة وصفوها بقليلة الدسم لايستفاد منها في بدل التميز ولا المشاركات الأخرى.