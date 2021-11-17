تعود اليوم (الأربعاء) الاختبارات الحضورية لطلاب وطالبات التعليم العام بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس السعودية، بعد توقفها لنحو عامين بسبب جائحة فايروس كورونا واعتماد نظام الاختبارات عن بعد طوال فترة الجائحة.وسيعود الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة داخل القاعات لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي ١٤٤٣هـ (الانتظام - الانتساب)، لمن أكملوا التحصين بجرعتي لقاح كورونا، ومن تزيد أعمارهم على 12 عاماً، فيما ستكون اختبارات غير المحصنين، ومن لم يكملوا 12 عاماً عن بعد عبر المنصات التعليمية على أن تكون مواعيد هذه الاختبارات متزامنة مع مواعيد الاختبارات الحضورية مع الخصم من درجات المواظبة لغير المحصنين.وشددت الوزارة على ضرورة ألا تزيد فترة الاختبارات على سبعة أيام ولا تقل عن خمسة أيام، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والمتمثلة في الاستفادة من كافة فصول ومرافق المدرسة، على أن تجرى الاختبارات في جلسة واحدة وألا تزيد على مادتين في اليوم الواحد وتقسيم الطلبة لمجموعات في اليوم الواحد، وفق جدول وآلية تحددها المدرسة مع مرعاة النموذج التشغيلي المنخفض (مجموعة وحدة)، والنموذج التشغيلي المتوسط والعالي، ويتم اختبار الطلبة على مجموعتين.