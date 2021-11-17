جاءت مضاعفة صندوق الاستثمارات العامة لحيازته من الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة بما يعادل 3 أضعاف تقريباً، لتبلغ قيمتها 43.45 مليار دولار في الربع الثالث من العام الحالي، ليؤكد مواصلة الصندوق استثماراته في كافة القطاعات، كالأسواق الناشئة، والأسواق الكبرى.وتؤكد الزيادة في استثمارات الصندوق، التي تبلغ قيمتها قرابة 430 مليار دولار، أن الاقتصاد السعودي يعمل على تنويع الإيرادات بعيداً عن النفط، وذلك بإنشاء قطاعات جديدة، بما فيها الاستثمار في الخارج، فضلاً عن الاستثمار في الداخل.ولا تقتصر استثمارات الصندوق على المشاريع ذات المردود الإيجابي خلال الفترة القريبة القادمة، بل يهدف إلى الاستثمار في الشركات ذات المردود بعيد المدى، خاصة في ظل امتلاك الصندوق حصة 62.72% من شركة السيارات الكهربائية «Lucid» التي تبلغ قيمتها السوقية حوالى 71 مليار دولار، مع إعلان بعض الدول خطتها للتحول الكامل إلى السيارات الكهربائية بدلاً من السيارات التي تعمل بالمحروقات.