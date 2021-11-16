رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والتقدير والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة اعلان ولي العهد رئيس مجلس إدارة شركة نيوم عن إنشاء مدينة نيوم الصناعية «أوكساچون» أكبر تجمع صناعي عائم في العالم، كإنجاز آخر ضمن مخطط ⁧نيوم ⁩الرئيسي، ونموذج جديد لمفهوم التصنيع المتقدم، وتجسيد لإستراتيجية نيوم لإعادة تعريف مستقبل المعيشة والعمل.

وقال أمير منطقة تبوك في تصريح بهذه المناسبة: إن هذا المشروع التنموي العملاق يعزز المشروعات التنموية التي انطلقت في كل أرجاء البلاد في هذا العهد الزاهر، وكذلك يأتي تجسيداً للرؤى الحكيمة والنظرة المستقبلية والطموح الكبير لولي العهد، وسيكون عاملًا مساعدًا في تعزيز النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة، وسيسهم في جعل ⁧نيوم ⁩ واحدة من أكثر المراكز اللوجستية تقدمًا في العالم. التي تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 م ويجعلها رائدة في هذا المجال نحو اقتصاد متجدد ومتنوع يرتكز على تقنيات حديثة وفق معايير نوعية متعددة. بالإضافة إلى إسهامها في حماية البيئة، وخلق فرص جديدة للعمل وتحقيق النمو، ودعم المملكة في مجال التجارة الإقليمية.

وأكد الأمير فهد بن سلطان، أن هذا المشروع سيعود نفعه على كل أبناء الشعب السعودي بصفة عامة وأبناء منطقة تبوك بصفة خاصة، الذين استبشروا بهذا المشروع وهم على يقين تام بما سيحققه من فرص للعمل، وما سيكون له من بُعد تنموي واقتصادي لما فيه خير الوطن والمواطن، سائلاً سموه الله العلي القدير، أن يديم على البلاد العزة والرفعة في ظل القيادة الرشيدة.