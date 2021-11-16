دشن نائب أمير منطقة حائل نائب رئيس مجلس شباب المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم (الثلاثاء)، جائزة التميز المؤسسي لريادة الأعمال «تمرا» التي تهدف إلى رفع الكفاءات الإدارية والمالية والفنية ونقل المعرفة في إنشاء وإدارة وتطوير المنشآت التجارية بالمنطقة.
وأشاد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي في مداخلة هاتفية خلال التدشين بدعم القيادة والتوجه الرائد في المنطقة ومجلس شباب منطقة حائل لدعم رواد ورائدات الأعمال، منوها بالاهتمام المستمر من سمو أمير حائل وسمو نائبه، مؤكدًا مساندة فرع الوزارة بالمنطقة لكل ما يعود على المشاريع التجارية والتنموية بالفائدة.
وأوضح أمين مجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي أن المبادرة تأتي بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بالشراكة بين إمارة منطقة حائل ممثلةً بمجلس شباب حائل و«منشآت»، وبرعاية كريمة من سمو أمير المنطقة وبدعم من القطاع الخاص.