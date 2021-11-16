دشن نائب أمير منطقة ‏حائل نائب رئيس مجلس شباب المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز بمكتبه اليوم (الثلاثاء)، جائزة التميز المؤسسي لريادة الأعمال «‏تمرا» التي تهدف إلى رفع الكفاءات الإدارية والمالية والفنية ونقل المعرفة في إنشاء وإدارة ‏وتطوير المنشآت التجارية بالمنطقة.

وأشاد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي في مداخلة هاتفية خلال التدشين بدعم ‏القيادة ‏والتوجه الرائد في المنطقة ومجلس شباب منطقة حائل لدعم رواد ورائدات الأعمال، منوها بالاهتمام ‏المستمر من سمو أمير حائل وسمو نائبه، مؤكدًا مساندة فرع الوزارة ‏بالمنطقة لكل ‏ما يعود على المشاريع التجارية والتنموية بالفائدة.

وأوضح أمين مجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي أن المبادرة تأتي بالتزامن مع الأسبوع العالمي ‏لريادة الأعمال بالشراكة بين إمارة منطقة حائل ممثلةً بمجلس شباب حائل و«منشآت»، ‏وبرعاية كريمة من سمو أمير المنطقة وبدعم من القطاع الخاص.