دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، مشروع تطوير الوصف الوظيفي وقياس الأداء بطريقة إلكترونية، واستراتيجية التدريب، بحضور عدد من مسؤولي الرئاسة.

ويهدف المشروع إلى تنمية وتأهيل حكومي فريد وشامل ومستدام لرأسمال بشري متمكن ومنتج ومبدع وفريد يسهم بفعالية في تحقيق استراتيجية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويشمل هذا المشروع جميع منسوبي ومنسوبات الرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي الشريف واستثمار الكوادر والطاقات البشرية بالرئاسة العامة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وفق توجيهات القيادة ومواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠ في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.