أعلن المركز الوطني للأرصاد، حدوث انخفاض ملموس في درجات الحرارة ابتداء من مساء اليوم (الثلاثاء) وحتى يوم الخميس القادم.

وكشف المركز أن درجات الحرارة الصغرى ستتدنى إلى ما بين 6 - 10 درجات في شمال السعودية وتحديدا في مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، تبوك.

وفي المنطقة الوسطى، أفاد بأن درجة الحرارة الصغرى ستتدنى إلى ما بين 11 - 13 درجة مئوية في منطقتي الرياض والقصيم، أما في المنطقة الشرقية ستنخفض درجة الحرارة الصغرى إلى ما بين 9 - 12 درجة مئوية.

وكان المركز قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لليوم ظهور السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الحدود الشمالية، الرياض والشرقية، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعولق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من وسط السعودية، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي ومرتفعات عسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة في الصباح الباكر.