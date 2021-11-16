أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) تسجيل 37 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 44 حالة، ووفاة حالتين.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 549,297 حالة، وبلغت الحالات الحرجة 50 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 538,373 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8818 حالة وفاة.

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