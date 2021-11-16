زرعت الكلية التقنية بالأحساء 100 شتلة زراعية بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء ضمن مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتهدف إلى تحسين جودة الحياة وحماية الأجيال القادمة من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتحييد الآثار الناتجة عن النفط وحماية البيئة.

وكانت المبادرة من خلال المعسكر الكشفي لحماية البيئة وتستمر فعالياتها حتى نهاية الأسبوع، حيث دشن المبادرة مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر العبدالواحد وبحضور مدير إدارة البيئة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء المهندس ماجد القعيمي، ومدير قسم الثروة النباتية المهندس ياسر الجميعة، ووكلاء الكلية والمفوض الكشفي بتقني الشرقية المهندس وليد الزويمل، حيث شارك في المعسكر 32 جوالا وعددا من المتدربين والمدربين في الساحة الخارجية للكلية.

وقدم عميد الكلية صالح الرزيحان شكره للمهندس بدر العبدالواحد على رعايته ومشاركته تدشين المبادرة، وكذلك الشكر لشريك النجاح في المبادرة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء على جهودهم في تأمين الشتلات والتعريف بالطرق الصحيحة للزراعة وتوعية وتثقيف المتدربين بأهمية الزراعة ودورها في تحسين جودة الحياة.