كشفت وزارة الصحة أن 97% من المصابين بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في الشهرين الماضيين لم يتلقوا اللقاحات المضادة للفايروس، أو أخذوا جرعة واحدة فقط.

وأعلنت نسب الإصابات بكورونا المستجد في السعودية بحسب حالة التحصين، إذ أكدت أن 65% من المصابين غير محصّنين، و32% من المصابين تلقوا جرعة واحدة و3% محصّنون بجرعتين.

وكانت «الصحة» قد شددت في وقت سابق على أن اللقاح يُسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة لكنه لا يمنع الإصابة أو يمنع نقل العدوى خصوصا مع استمرار الجائحة، بل إن اللقاح يساهم في الحماية، ويسهم بعد تكون المناعة العالية في تقليل فرص انتقال العدوى بشكل مؤثر وكبير.