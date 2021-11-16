حصلت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة الاعتماد من وزارة الصحة كمستشفى مرجعي للاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية وذلك ضمن مشروع الوزارة في تأهيل المستشفيات المرجعية للاستجابة للطوارئ. وتعد المدينة من أوائل المستشفيات المرجعية على مستوى المملكة. وأوضحت رئيسة مكتب الحماية من الإشعاع أبرار خان والتي تسلمت شهادة الاعتماد من وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية أن الاعتماد يأتي بعد استيفاء المدينة للمتطلبات والشروط والمعايير المطلوبة لمواجهة الكوارث الإشعاعية، مشيرةً إلى أن خطة الطوارئ هي مجموعة من الخطوات والإجراءات والأفعال المتعاقبة التي ينبغي تنفيذها بمجرد وقوع الحادث الإشعاعي أو اكتشافه، وتتضمن الخطة توفير كافة الاحتياجات البشرية والفنية اللازمة لمواجهة الكارثة، بالإضافة إلى التدريب على استخدام الإمكانيات والأدوات بالشكل اللازم.