جددت وزارة التعليم دعوتها لمعلمي تخصصي التربية الإسلامية واللغة العربية الراغبين في التأهيل لتدريس مسارات أخرى غير تخصصهم للمبادرة بالتسجيل في مشروع المسارات التطويرية لشاغلي الوظائف التعليمية الذي اعتمدته الوزارة خلال العام الدراسي الحالي. ويؤهل البرنامج معلمي التربية الإسلامية واللغة العربية لتدريس مواد الرياضيات، العلوم الطبيعية، الدراسات الاجتماعيات والوطنية، التربية الصحية والبدنية، العلوم الإدارية ومسارات السنة المشتركة التي تشمل مواد (الهوية الوطنية، والتربية المهنية، والتقنية الرقمية، والعلوم الطبيعية). يشار إلى أن مشروع المسارات يهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج تنمية القدرات البشرية وتحسين نواتج التعلم واستقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم حسب الاحتياج في المدارس بمراحلها الثلاث. من جهة أخرى، شددت الوزارة على المدارس للتنبيه على الطلاب والطالبات بضرورة المحافظة على الكتب الدراسية التي تم توزيعها مع بداية العام الدراسي الحالي. وخصصت الوزارة الكتب لتشمل الفصل الدراسي الأول وجزءا من الفصل الدراسي الثاني بعد اعتماد نظام التعليم من خلال الفصول الثلاثة لأول مرة هذا العام وتكون كتب الفصل الدراسي الثاني لجزء من الفصل الدراسي الثاني والفصل الدراسي الثالث.