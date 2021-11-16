تحت رعاية نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونيابة عن نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، حضر أمس، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، والوفد المرافق معه، فعاليات «معرض دبي للطيران» في دورته الـ17، ضمن دبي ورلد سنترال وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والشركات الرائدة والناشئة في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، التي تشهد مشاركة 1200 عارض في الحدث و148 دولة، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات العسكرية من الدول الشقيقة والصديقة.ويرأس الرويلي وفد وزارة الدفاع الذي يزور معرض دبي للطيران الدولي حالياً، حيث اطلع على أحدث الفرص في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع، من خلال الجهات والشركات المشاركة، من ضمنها عدد من الشركات السعودية، حيث زار جناح الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، وأكاديمية أكسفورد السعودية للطيران، وشركة إيرباص هيليكوبتر، وشركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة، وشركة إل ثري هاريس، وتبادل الأحاديث مع العارضين حول أهمية المعرض على خارطة المعارض في العالم.وأشاد الرويلي بالمستوى العالي للتنظيم، وبما شاهده من طائرات ومعروضات وتقنيات، ملتقياً فريق الصقور السعودية المشارك في فعاليات معرض دبي الدولي للطيران، مقدماً شكره وتقديره على العروض المميزة التي يقومون بها، والمستوى العالي لكافة العروض على مستوى العالم. من جانب آخر، التقى الفريق الأول الرويلي على هامش المعرض رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي.وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها على الصُّعُد كافة، وخاصة ما يتعلق بالجانب العسكري والدفاعي، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء نائب قائد القوات المشتركة اللواء الطيار الركن عبدالله بن إبراهيم الغامدي، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس الركن طلال بن عبدالله العتيبي.كما قام رئيس هيئة الأركان العامة بزيارة جناح المملكة المشارك في معرض إكسبو 2020، والجناح الإماراتي واستمع لشرح عما يحويه الجناح، وعلى برامجه وأنشطته المختلفة ومحتوياته.