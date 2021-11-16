دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة أمس (الإثنين)، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، التي أطلقها التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، بحضور مدير عام الشؤون الصحية الدكتور إبراهيم العريفي، والرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز الغامدي، وعدد من منسوبي التجمع.ونوه أمير الشرقية بما توليه الدولة من رعاية وحرص على تطوير القطاع الصحي، ومواكبة المتطلبات، مشيراً إلى أهمية تعريف المجتمع بفوائد التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، والحرص على بيان الآثار الإيجابية لأخذها، مشيداً بجهود التجمع ومنسوبيه في وصول هذه الحملة لعدد من المحافظات.من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لتجمع الشرقية الصحي الدكتور عبدالعزيز الغامدي عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على تفضله بتدشين الحملة، التي تشمل العديد من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى مراكز الرعاية الأولية.وأكد أن الحملة تسعى بالدرجة الأولى للوصول إلى الفئات التي يخشى عليها من خطر الإنفلونزا، مثل كبار السن والأطفال ومصابي بعض الأمراض المزمنة، مثمناً تدشين أمير المنطقة الشرقية لهذه الحملة.