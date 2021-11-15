تتواصل منافسات بطولة ⁧‫وزارة الداخلية⁩ الـ(11) لكرة القدم للقطاعات الأمنية التي ينظمها الاتحاد الرياضي السعودي لقوى الأمن الداخلي على ملعب معهد حرس الحدود بالرياض، حيث التقى مساء اليوم فريقا الأمن العام والجوازات، وانتهت بفوز الأمن العام بنتيجة ثقيلة (١١/٠)، هي الأعلى في تاريخ البطولة منذ انطلاقتها، وانفرد مهاجم الأمن العام فيصل العيادة بصدارة الهدافين بعد أن هز شباك مرمى الجوازات خمس مرات، ويأتي بعده زميله في الفريق مسند الفهيقي برصيد هدفين، وتناوب على تسجيل الأهداف الأربعة الباقية اللاعبون: عبدالرحمن الزبيدي، وعبدالله اليامي، ومحمد الذيابي، وعمر الحربي.

وفي المباراة الثانية، تغلب فريق مكافحة المخدرات على فريق الكلية الأمنية بنتيجة (٢/١). افتتح التسجيل للكلية الأمنية اللاعب عبدالله الغامدي، فيما أحرز سعود القحطاني وحمدان العمري هدفي الفوز لمكافحة المخدرات.