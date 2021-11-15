أطلق محافظ بيشة سعيد بن ناصر الطلوق، بحضور أعضاء المجلس البلدي، ومدير المشاريع المهندس حزام الشهراني، مشروع التيار الكهربائي لإنارة أكثر من ٧٠٠ عمودٍ جديدٍ أنجزتها بلدية بيشة ضمن خططها المستمرة لإحلال وتركيب أعمدة الإنارة في الأحياء والمخططات السكنية والمرافق الحكومية.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس بلدية بيشة علي بن سعيد آل جلبان أن أعمال الإنارة شملت عددًا من المواقع في المحافظة ومراكزها وفق الخطط العملية والميدانية التي تسير عليها البلدية في أعمال التركيب والإبدال شملت المداخل والمخططات والأحياء السكنية والمرافق الحكومية، مبينًا أنه تمت إنارة أكثر من ٧٠٠ عمود إنارة، منها ١١٧ عمودًا في مخطط الديلمي و٦٠٠ عمودٍ في مخططات البلدية السكنية الأخرى داخل الأحياء والمخططات، لافتًا إلى أن الأعمال شملت حديقة الروضة وطريق سكن عمال البلدية وخلف إدارة المياه وحي قنيع ومدخل الحرف وطريق بقرية المهدي، مؤكدًا في سياق حديثه أن الأعمال التي أُنجزت تنوعت بين تركيب واستبدال الأعمدة التالفة في عددٍ من المواقع والمرافق الحكومية التي شملت جامعة بيشة ومستشفى المحافظة وحديقة الخالدية وذلك ضمن مشروع استكمال خدمات المرافق الحكومية، مشيدًا بما تجده بلدية المحافظة من توجيهات واهتمام من أمير منطقة وأمين المنطقة والمحافظ للارتقاء بجودة الخدمات البلدية وتكثيفها.

الجدير بالذكر، أن البلدية عملت خلال الفترة الماضية على متابعة مشروع أعمال الإنارة محققةً نسب إنجاز عالية تتضمن عمليات استبدال الأعمدة التالفة وإنارة الأحياء والمخططات السكنية والطرق والمداخل الرئيسة بالمحافظة ومراكزها، وذلك ضمن أعمال البلدية للمشاريع الخدمية والتطويرية.