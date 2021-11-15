تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وتسلم الرسالة نيابة عن ولي العهد، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال استقباله، بمقر وزارة الخارجية في الرياض، اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانيين بالخارج السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وزير المالية الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي، ومن الجانب السعودي مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.