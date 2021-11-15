رغم الجائحة التي أثرت على قطاع التنمية والأعمال على المستوى العالمي، إلا أن NHC الوطنية للإسكان تخوض عملية ضخمة وكبيرة لتطوير قطاع الإسكان في المملكة العربية السعودية، إذ تعمل بكل بكامل جهدها في 49 موقعًا في مختلف مناطق المملكة.

وتستمر الوطنية للإسكان في إطلاق مجتمعات عمرانية جديدة تحظى بإقبال جماهيري كبير وتحقق نسبة حجوزات عالية خلال أيام قليلة من طرحها. كل هذا جعل المستفيدين من المواطنين لديهم الثقة الكاملة في الشركة وأعمالها وما تقدمه من منتجات عقارية عالية الجودة تعكس رغبة الشركة في تحقيق حياة عصرية ومميزة للسعوديين.

وضمن الـ49 مشروعًا التي تطورها «NHC الوطنية للإسكان» هناك خمسة مشاريع تم إنجازها بنسبة 100% وهي: «فلل البيرق المبرز» بالأحساء، و«نساج تاون» و«واحة مدى» بالدمام، و«ربى جدة» بجدة، و«عمائر الجوهرة» بالرياض.

وتفاوتت نسب الإنجاز في المشاريع الأخرى ووصلت في بعضها إلى شبه الاكتمال، ومن المشاريع التي زادت نسب الإنجاز بها على 90% «الجوهرة ريزيدنس» بمدينة جدة حيث بلغت نسبة الإنجاز 98%، و«ديار السعد» بالرياض بنسبة بلغت 94%، و«القطيف البدراني» بالقطيف حيث وصلت إلى 92%، و«فلل البيرق» تم إنجاز 91%، كما أنجز 90% من مشروع «مد» بالدمام، فيما تجاوزت العديد من المشاريع الأخرى نسبة إنجاز 80% وأكثر.

وأهم ما يميز الوحدات التي تطرحها NHC الوطنية للإسكان تنوع التصاميم العصرية وإتاحة مساحات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات وتطلعات الأسر السعودية، إضافة إلى إتاحة طرق دفع تناسب مختلف الشرائح وعلى فترات تصل إلى 25 عاما.

وتقود «NHC الوطنية للإسكان» نهضة عمرانية كبيرة في مختلف أنحاء المملكة بالشراكة مع القطاع الخاص، وبدعم ومباركة القيادة الرشيدة، حيث أنشأت عدة ضواحٍ سكنية ومجتمعات عصرية تحقق جودة الحياة للمواطن السعودي، تأتي على رأسها ضاحية الجوان بالرياض التي تعد الأكبر في المملكة.