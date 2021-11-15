أزالت أمانة العاصمة المقدسة تعديات بمنطقة الحسينية بمكة المكرمة عبارة عن عقوم ترابية وبتر خرسانية على مساحة تصل إلى 21.800 متر مربع، وقد باشرت آليات الأمانة مدعومة بالقوة الأمنية المساندة أعمال الإزالة والهدم، حيث جرت إزالة كافة التعديات في الموقع وتحرير المحاضر الخاصة بذلك في حينه. وأوضحت الأمانة أنها تعمل على مكافحة ظاهرة التعدي على الأراضي الحكومية من خلال لجان متخصصة لمراقبة ومتابعة التعديات وإزالتها بشكل فوري، حيث تقوم البلديات الفرعية والمرتبطة بتكثيف الرقابة على مواقع التعديات للحيلولة دون عودة التعدي إليها مرة أخرى ومتابعة المخططات العشوائية ومنع تسويقها أو تداولها وتطبيق الإجراءات الحازمة بحق المخالفين. وعلى صعيد متصل نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة 210.553 زيارة ميدانية على المنشآت التجارية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية عبر منصة «امتثال»، حيث حرَّرت 856 مخالفة خلال الأشهر السبعة الماضية. وأوضحت الأمانة أنها تسعى بتلك الزيارات إلى تحسين بيئة أعمال الأنشطة التجارية وأسواق النفع العام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وتحقيق الامتثال المأمول للاشتراطات البلدية عبر برنامج الامتثال البلدي الذي يهدف إلى تعزيز الجهود التوعوية والتأكيد على أهمية الالتزام والامتثال بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فايروس كورونا.