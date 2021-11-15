من خلال مبادرة (كن متميزا)، قرر «مجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف» فتح «المقهى» أمام النزلاء والنزيلات لقضاء أوقات الفراغ برفقة العاملين في هذا المكان. وأشار المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان إلى أن الهدف من ذلك المساهمة في إدخال السرور على النزلاء، وتغيير الروتين اليومي لهم بدلا من البقاء المستمر في الأجنحة، ما يسهم في تطبيق الخطط العلاجية بالشكل المطلوب، موضحا أن هذه المبادرة ساهمت في تحسن الحالات العلاجية للعديد من النزلاء والنزيلات. وقال الحميدان: «يتم في المقهى تقديم الشاي والقهوة والعصيرات وأنواع الكيك بشكل مجاني».