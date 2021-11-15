اختتمت اليوم في الرياض فعاليات مسار القادة ببرنامج نمو لإعداد وتأهيل المتطوعين الصحيين، الذي أطلقه مركز التطوع الصحي التابع لوزارة الصحة على مدى ثمانية أشهر، بهدف تدريب 200 قائدة صحي وقائدة في مختلف مناطق المملكة.

وخلُص البرنامج إلى تحقيق عدد من المخرجات المستهدفة، أبرزها: تمكين 200 قائد صحي وقائدة في مجال إدارة التطوع الصحي، وكذلك تقديم ورشة تدريبية بواقع 21 ساعة تعزز جدارات ومهارات إدارة التطوع الصحي، والتطبيق العملي للأدوات والمنهجيات المقدمة خلال الورش التدريبية على مدى 3 أشهر.

كما انتهى البرنامج من إقامة «منتدى قادة التطوع الصحي»، بمشاركة كوكبة من المتحدثين من داخل وخارج المملكة قدموا مجموعة متنوعة من أوراق العمل وجلسات النقاش والورش التدريبية، تزود المشاركون خلاله بالمواد الإثرائية المتنوعة على امتداد فترة البرنامج.

وتضمن المنتدى -الذي عُقد الأحد الماضي في الرياض على مدى يومين- تنفيذ عدد من الورش التدريبية، والجلسات النقاشية، والتجارب المُلهمة في مجال التطوع الصحي، وتعريف المشاركين بأهم المفاهيم المرتبطة بقيادة العمل التطوعي.

وقدم نخبة من الخبراء المحليين والعالميين المتخصصين، أوراق عمل تخصصية، أبرزها ورقة عمل بعنوان: (بناء الشراكات الفاعلة في الجهات غير الربحية)، قدمها موسى الموسى استعرض خلالها مجالات الشراكات مع القطاعات الثلاثة، وأيضا المبادئ التي تقوم عليها الشراكات وهي: الاهتمام المتبادل، المرونة لتغيير الإستراتيجية عند الضرورة.

يُذكر أن (نمو) يأتي ضمن توصيات لجنة تنفيذ خطة التطوع في القطاع الصحي لمواجهة جائحة (كورونا)، التي صدر الأمر السامي بتشكيلها برئاسة (الصحة)، وعضوية 12 جهة حكومية وأهلية.

في حين أن مركز التطوع الصحي بوزارة الصحة أُسس 2019 ويعد إحدى مبادرات برنامج المشاركة المجتمعية، ضمن برنامج التحول الوطني للوزارة؛ حيث يهدف إلى إدارة التطوع الصحي وتنظيمه.