يعتبر جهاز «باترفلاي آي كيو+» أول جهاز تصوير من نوعه في العالم من حيث كونه أحادي المجس ويمكن حمله باليد واستخدامه في تصوير كامل الجسم بالموجات فوق الصوتية، ما يسهم في جلب أحدث تقنيات التصوير الطبي لأول مرة إلى بعض المجتمعات النائية، ومساعدة الأطباء في المواقف الطبية الصعبة. من خلال طرح هذا الجهاز المبتكر الذي يُوصف بأنه «سماعة المستقبل - نافذة حقيقية على الجسم» - تلتزم شبكة باترفلاي بإتاحة رعاية صحية أكثر شمولا من خلال جعل أحدث تقنيات التصوير الطبي في متناول الجميع حول العالم.

تأسست عبداللطيف جميل للرعاية الصحية في عام 2020 بهدف سد الفجوة العالمية المستمرة في فرص الوصول إلى الرعاية الطبية الحديثة، مع التركيز على تسريع شمولية الرعاية الصحية في جميع أنحاء جنوب الكرة الأرضية.

أعلنت عبداللطيف جميل للرعاية الصحية، وهي جزء من عبداللطيف جميل العائلية الدولية ذات الأنشطة المتنوعة، وشركة باترفلاي نتورك (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: BFLY)، وهي شركة مبتكرة في مجال الصحية الرقمية تعمل على إتاحة تقنيات التصوير الطبي على نطاق عالمي والمساهمة في تحقيق تطلعات العدالة الصحية العالمية، دخولهما في شراكة توزيع إستراتيجية لتوسيع نطاق التوفر العالمي لجهاز «باترفلاي آي كيو+» (Butterfly iQ+) – وهو أول جهاز محمول أحادي المجس في العالم للتصوير بالموجات فوق الصوتية لكامل الجسم.

يُعاني أكثر من 4.7 مليار شخص حول العالم، بما في ذلك المجتمعات الأكثر حاجة في الولايات المتحدة والمناطق النائية في إفريقيا، من نقص حاد في إمكانية الوصول إلى تقنيات التصوير الطبي، وهو ما دفع عبداللطيف جميل للرعاية الصحية إلى أخذ زمام المبادرة لطرح جهاز التصوير بالموجات فوق الصوتية المدعوم بتقنية باترفلاي لرقائق التصوير بالموجات فوق الصوتية، في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والهند.

وبنجاحها في دمج أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا السحابية في تطبيق واحد، أصبحت باترفلاي قادرة على تدشين حقبة جديدة في عالم الرعاية الصحية من خلال الجهاز الجديد الذي يُتوقع ألا تتجاوز تكلفته 2.400 دولار أمريكي، مع ما يتضمنه من ميزات هائلة تسهم في توسيع قدرات الممارسين العاملين داخل وخارج المستشفيات بشكل كبير في المناطق المتقدمة والنامية والنائية.

كما يتيح الجهاز لمقدمي الرعاية الصحية جمع صور متقدمة وإجراء تقييمات سريعة وتوجيه الإجراءات الحرجة بغض النظر عن مكان وجودهم، بالإضافة إلى إمكانية مشاركة تلك الصور بسلاسة مع الأطباء في جميع أنحاء العالم للمساعدة في قراءة نتائج الفحص وتفسيرها.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور أكرم بوشناقي، الرئيس التنفيذي لعبداللطيف جميل للرعاية الصحية: ​​«تتماشى المهمة التي تقودها باترفلاي نتورك لدفع عجلة الابتكار تمامًا مع رؤيتنا في عبداللطيف جميل للرعاية الصحية، والمتمثلة في تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية لمن هم في أمس الحاجة إليها وتعزيز الرعاية الصحية الشاملة من خلال الابتكار». «هذا الجهاز المبتكر والمحمول والمتعدد الاستخدامات للتصوير بالموجات فوق الصوتية يقدم إمكانات لا حدود لها، ونحن ملتزمون بتوفير هذه التكنولوجيا لخدمة أكثر من ملياري شخص، وسنواصل تحقيق رسالتنا في جلب هذه الابتكارات الثورية من خلال التعاون مع الجهات المبتكِرة في مجال الرعاية الصحية، وأولئك الذين يتطلعون إلى كيفية تقديم خدمات الرعاية الصحية دائمًا، وإلى خدمة مليارات الأشخاص في المجتمعات المحرومة بشكل أفضل». كانت شركة باترفلاي أعلنت أخيرا دخول جهازها «آي كيو+» (iQ+) حيز الخدمة خارج كوكب الأرض، حيث قامت بتوريد تقنية التصوير الطبي إلى محطة الفضاء الدولية، في إطار مهمة إعادة إمداد البضائع رقم 22 التي قامت بها شركة سبيس إكس دراجون (SpaceX Dragon) إلى محطة الفضاء الدولية في يونيو 2021. وبمجرد تسليم الجهاز، سيقدم رواد الفضاء ملاحظات حول سهولة استخدامه وجودة صور الموجات فوق الصوتية المنتجة وكفاءة الحصول على الصور.

وقال الدكتور تود فروخترمان الرئيس والمدير التنفيذي لشركة باترفلاي نتورك: «شراكتنا مع عبداللطيف جميل للرعاية الصحية تتجاوز في مقاصدها أكثر من مجرد إتاحة تقنيات التصوير الطبي على نطاق أوسع للجميع وتسهيل الوصول إليها؛ إذ إننا نعمل سويًا على تزويد جميع ممارسي الرعاية الصحية بأداة تقييم متقدمة لا تقدر بثمن، ذلك أن قدرات جهاز باترفلاي تتجاوز حدود الموجات فوق الصوتية التقليدية من خلال تقديم معلومات قيِّمة لتحسين اتخاذ القرارات السريرية والرعاية المقدمة. ونحن متحمسون للعمل مع شريك يتشارك معنا نفس الرؤية، مثل عبداللطيف جميل للرعاية الصحية، ولا تقتصر أهدافنا من هذه الشراكة الرائدة على إيصال تقنيات باترفلاي إلى أيدي المزيد من الأطباء في جميع أنحاء العالم لتحسين أوضاع العدالة الصحية العالمية، بل نتخطاها إلى تحقيق تكافؤ الفرص للجميع من خلال تمكين الممارسين ليكونوا أطباء أفضل، أينما كانوا».

ولمعرفة المزيد حول تأثير تقنية باترفلاي ولمشاهدة فيديو توضيحي لجهاز «باترفلاي آي كيو+» (Butterfly iQ+)، يرجى زيارة: https://www.butterflynetwork.com. وفي سياق هذا التعاون، فقد تقرر طرح «باترفلاي آي كيو+» في أسواق جديدة كما هو مفصل أعلاه، بدءًا من الربع الأول من عام 2022.