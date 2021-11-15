أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب إمكانية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات لمن هم على وشك التخرج من الجامعات وحديثي التخرج المؤهلين للعمل في الوظائف التعليمية بالقطاعين الحكومي والأهلي.وبينت الهيئة أن الحاصلين على مؤهل بكالوريوس غير التربوي يحق لهم دخول اختبارات الرخصة حال كان تخصصاتهم ضمن التخصصات المحددة في اختبارات الرخص المهنية. وأشارت إلى أن المؤهل المطلوب للحصول على الرخصة للمعلمين على رأس العمل الحصول على مؤهل البكالوريوس فما فوق، ويستثنى من ذلك من كان على رأس العمل عند نفاذ لائحة الوظائف التعليمية، ويشترط حصوله على مؤهل الدبلوم فما فوق وللخريجين الجدد ممن ليسوا على رأس العمل يشترط الحصول على مؤهل البكالوريوس فما فوق.وأوضحت هيئة التقويم أن سنوات الخبرة في مجال التعليم تؤثر في تحديد مستوى الرخصة بعد تحقيق الدرجات الخاصة بكل مستوى في نتائج الاختبارين (العام - التخصص) ولا يشترط دخول الاختبار العام والتخصص في العام نفسه.ولفتت إلى أن كل مستوى من مستويات الرخص المهنية يتطلب حداً أدنى للدرجة يجب تحقيقها في كلا الاختبارين (الاختبار التربوي العام والاختبار التخصصي) وفق الموضح في المادة الرابعة من ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية.