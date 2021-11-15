شهدت محافظة جدة أمس هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة شملت معظم أجزاء المحافظة.وهطلت أمطار غزيرة صباح أمس على محافظة بحرة شملت جميع الأحياء أدت إلى جريان الأودية والسيول ما أثر على التنقل داخل الأحياء، وكذلك تسبب في تعطيل الحركة المرورية في طريق مكة جدة القديم مروراً ببحرة المجاهدين بسبب ارتفاع منسوب المياه في الأماكن المنخفضة، كما كانت الرياح نشطة السرعة ما أدى إلى تخوف الأهالي من سقوط أعمدة الإنارة.وتوقع المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني استمرار الحالة المطرية على سواحل مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتبوك، إلى جانب الأجزاء الداخلية لهذه المناطق، اليوم.وبيَّن أن المركز يعمل على تحديث معلوماته على مدار الساعة حول تأثير الحالة المطرية على مناطق ومحافظات المملكة. كما سيعلن لاحقاً تفاصيل كمية الأمطار التي هطلت على المناطق المتأثرة والظواهر الجوية المصاحبة لها، وسط توقعات استمرار الحالة المطرية إلى الثلاثاء القادم. وعلمت «عكاظ» أن الجهات الأمنية لم تتلق أي بلاغات حوادث.باشرت أمانة محافظة جدة أمس الخطة الميدانية لمواجهة الحالة المطرية وسحب تجمعات المياه عبر فرق العمل الموزعة على نطاق البلديات الفرعية ومراكز الإسناد، وذلك في إطار استعداداتها لموسم الأمطار الحالي. وبيّنت الأمانة أن خطة الأمطار يشارك في تنفيذها أكثر من 1850 فرداً و530 معدة وآلية، فيما أسفرت الجهود عن سحب نحو 300 ألف متر مكعب من المياه حتى ساعة إعداد التقرير، لافتة إلى أنه لم تسجل أي حالات تعطل للحركة المرورية في المدينة.وشهدت الجهود الميدانية تكثيف أعمال الرصد والرش لمواقع تجمعات المياة عبر فرق المكافحة الحشرية للوقاية من حمى الضنك، كما رفعت الأمانة مستوى جاهزيتها لخطة الأمطار بالاستعداد المبكر للموسم من خلال صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، إضافة إلى التأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد.هطلت أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة على مكة المكرمة، ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار.وخصصت أمانة العاصمة المقدسة 500 عامل ميداني لتنفيذ خطة التعامل مع موسم الأمطار مدعومين بآليات ومعدات لاحتواء الحالة المطرية المتوقعة على العاصمة المقدسة وضواحيها، حيث رفعت الأمانة استعداداتها لتطبيق خطة الطوارئ للأمطار والسيول.وتتابع الأمانة ممثلةً في الإدارة العامة لشبكات السيول كفاءة أداء قنوات شبكة تصريف مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والفرعية والتقاطعات والميادين، وإزالة الرواسب المعيقة لتدفق المياه في مناهل التصريف، لضمان شفط وإزاحة أي تجمعات للمياه بداخلها، وذلك وفق خطط الطوارئ المعدة سابقاً.وجرى نشر فرق العمل والمُعِدَّات المشاركة بكافَّة أنحاء العاصمة المقدسة، حيث جرى تجهيز 52 صهريجاً لشفط مياه السيول (بسعة 194 ألف جالون)، و146 غرافاً، و89 شاحنةً متنوعة الاستخدامات، للتعامل مع آثار الأمطار المتوقعة وإزالة تجمُّعات المياه من الطرق والشوارع بالعاصمة المقدسة.هطلت مساء أمس أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد على محافظة أملج، كما هطلت أمس أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك أمس، شملت: مدينة تبوك ومحافظتي ضباء والبدع ومراكزها، كما شملت الأمطار مركز البديعة التابع لمنطقة تبوك، كما هطلت أمس أمطار خفيفة على مركز القليبة التابع لمنطقة تبوك شملت المركز وضواحيه. وتابع أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ أمس كافة الجهود المبذولة من الأمانة والبلديات التابعة لتحييد تجمعات الأمطار ودرء أخطار السيول أثناء هطول الأمطار التي شهدتها معظم مدن ومحافظات المنطقة، حيث نشرت الجهات المعنية عدداً كبيراً من آلياتها لشفط المياه في عدد من نقاط تجمع المياه وإزالة مخلفات الأمطار.